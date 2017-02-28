Через обвал Шулявського моста Кличко звільнив двох чиновників

Чиновників звільнили через незадовільну роботу та недбале ставлення до вирішення проблем району

Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.

Сагайдак і Шкуро звільнені "за незадовільну роботу та недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі", - повідомляє прес-служба міського голови.

"Підписати це рішення (щодо звільнення Шкуро – ред.) має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення голів районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую", - наголосив Кличко.

Зазначимо, Київська влада просить водіїв автотранспорту не використовувати власні машини, якщо їхній маршрут лежить через Шулявський шляхопровід чи прилеглі до нього вулиці.

Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає