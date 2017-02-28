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Через обвал Шулявського моста Кличко звільнив двох чиновників

Чиновників звільнили через незадовільну роботу та недбале ставлення до вирішення проблем району
Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.
Через обвал Шулявського моста Кличко звільнив двох чиновників Фото:kiev.pravda.com.ua

Сагайдак і Шкуро звільнені "за незадовільну роботу та недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі", - повідомляє прес-служба міського голови.

"Підписати це рішення (щодо звільнення Шкуро – ред.) має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення голів районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую", - наголосив Кличко.

Зазначимо, Київська влада просить водіїв автотранспорту не використовувати власні машини, якщо їхній маршрут лежить через Шулявський шляхопровід чи прилеглі до нього вулиці.

Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мостувнаслідок обвалу постраждалих немає 

 
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28 02 2017 12:18
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