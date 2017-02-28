CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВіталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через обвал Шулявського моста Кличко звільнив двох чиновників
Чиновників звільнили через незадовільну роботу та недбале ставлення до вирішення проблем району
Фото:kiev.pravda.com.ua
Сагайдак і Шкуро звільнені "за незадовільну роботу та недбале ставлення до розв’язання проблем, які є в районі", - повідомляє прес-служба міського голови.
"Підписати це рішення (щодо звільнення Шкуро – ред.) має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення голів районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую", - наголосив Кличко.
Зазначимо, Київська влада просить водіїв автотранспорту не використовувати власні машини, якщо їхній маршрут лежить через Шулявський шляхопровід чи прилеглі до нього вулиці.
Нагадаємо, у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає
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