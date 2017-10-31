Через обвал тунелю на полігоні в КНДР загинули близько 200 осіб, - ЗМІ

В Північній Кореї обвалився тунель на полігоні для ядерних випробувань "Punggye-ri", внаслідок чого загинула велика кількість людей.

Про це повідомляє агентство Південної Кореї Yonhap.

За словами одного північнокорейського чиновника, обвал стався під час будівництва підземного тунелю на ядерному полігоні на північному сході КНДР.

Повідомляється, що велика кількість працівників опинилися у пастці. Згодом, під час рятувальної операції стався ще один обвал.

Ймовірно, під час обвалу загинуло 200 осіб.

Про обвал першим повідомив японський телеканал Asahi, однак наразі невідомо, коли саме це сталося.

Зазначимо, полігон "Punggye-ri" був місцем шестого ядерного випробування Північної Кореї, проведеного 3 вересня. Наразі невідомо, чи саме випробування стало причиною подальшого обвалу тунелю.

Нагадаємо, у вересні ЗМІ повідомили про землетрус із епіцентром на глибині 0 км в зоні північнокорейського полігону Пунгері, де проводяться випробування атомної зброї. Така глибина не є властивою для природних землетрусів, через що сейсмологи зробили припущення, що інцидент має штучну природу.

Раніше влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.