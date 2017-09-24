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Через обвалення греблі у Пуерто-Ріко евакуювали 70 тис осіб

Обвал греблі може обернутися повінню
На північному заході Пуерто-Ріко почалася евакуація місцевого населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".
Через обвалення греблі у Пуерто-Ріко евакуювали 70 тис осіб Фото: reuters

Місцева влада оголосила про евакуацію 70 тис. осіб і заявила, що у зв'язку з великою тріщиною в дамбі вона може обвалитися в будь-який момент, повідомляє Reuters.

Своєю чергою в Національній метеорологічній службі США попереджають, що обвал греблі може обернутися повінню.

Додамо, що два громадянина України були евакуйовані з острова Сен-Мартен на острів Мартініка (заморські департаменти Франції в Карибському басейні) через ураган "Ірма".

Нагадаємо, що у зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб.

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24 09 2017 15:36
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