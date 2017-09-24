CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному заході Пуерто-Ріко почалася евакуація місцевого населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через обвалення греблі у Пуерто-Ріко евакуювали 70 тис осіб
Обвал греблі може обернутися повінню
Фото: reuters
Місцева влада оголосила про евакуацію 70 тис. осіб і заявила, що у зв'язку з великою тріщиною в дамбі вона може обвалитися в будь-який момент, повідомляє Reuters.
Своєю чергою в Національній метеорологічній службі США попереджають, що обвал греблі може обернутися повінню.
Додамо, що два громадянина України були евакуйовані з острова Сен-Мартен на острів Мартініка (заморські департаменти Франції в Карибському басейні) через ураган "Ірма".
Нагадаємо, що у зв'язку з можливим виверженням вулкана Агунг на острові Балі влада оголосила масштабну евакуацію, а свої будинки покинули понад 10 тис. осіб.
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24 09 2017 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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