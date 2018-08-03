Через отруєння екс-шпигуна Скрипаля постраждала 21 людина

Скрипаль та його донька досі в тяжкому стані

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Про це в четвер, 8 березня, повідомили представники поліції Великобританії, пише DW.

Усі ці люди якоюсь мірою постраждали від дії нервово-паралітичних речових, застосованих під час замаху на екс-розвідника, наголосили в поліції.

За даними правоохоронців, зараз у лікарні, крім Скрипаля та його доньки Юлії, перебуває також поліцейський Нік Бейлі.

Скрипаль та донька в тяжкому стані.

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд повідомила під час виступу у британському парламенті, що стан постраждалих від замаху Скрипаля та 33-річної Юлії "дуже серйозний". Вони й досі непритомні, наголосила керівниця відомства.

Як розповіла міністерка журналістам, для замаху на колишнього російського шпигуна використали вкрай рідкісну нервово-паралітичну речовину. Утім, Радд застерегла від передчасних висновків, оскільки досі немає підтвердженої інформації про виконавців нападу.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".