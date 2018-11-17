Через ожеледицю у Києві травмувалися понад 20 дітей

Лише за останню добу у столиці через ожеледицю постраждали 25 дорослих і четверо дітей

З початку погіршення погодних умов 14 листопада у Києві через ожеледицю травмувалася 192 людини, зокрема 24 дитини.

Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська, пише УНН.

"З початку реєстрації, з 14 листопада, травмованих – 168 дорослих і 24 дитини", – зазначила Вишневська.

За її словами, лише за останню добу у столиці через ожеледицю травмувалося 25 дорослих і 4 дітей.

Нагадаємо, в середу, 14 листопада в Києві випав перший у цьому сезоні сніг. Через несприятливі погодні умови у столиці сталося майже півтисячі ДТП. Загалом по Україні того дня трапилися 1358 аварій, в яких загинули 11 людей, близько 100 отримали травми.