CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку погіршення погодних умов 14 листопада у Києві через ожеледицю травмувалася 192 людини, зокрема 24 дитини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через ожеледицю у Києві травмувалися понад 20 дітей
Лише за останню добу у столиці через ожеледицю постраждали 25 дорослих і четверо дітей
Фото: gettyimages.com
Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська, пише УНН.
"З початку реєстрації, з 14 листопада, травмованих – 168 дорослих і 24 дитини", – зазначила Вишневська.
За її словами, лише за останню добу у столиці через ожеледицю травмувалося 25 дорослих і 4 дітей.
Нагадаємо, в середу, 14 листопада в Києві випав перший у цьому сезоні сніг. Через несприятливі погодні умови у столиці сталося майже півтисячі ДТП. Загалом по Україні того дня трапилися 1358 аварій, в яких загинули 11 людей, близько 100 отримали травми.
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