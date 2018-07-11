Через підготовку до святкування Нового року в Києві обмежать рух транспорту
Як повідомляють у КМДА, з 24 листопада до 24 січня рух транспорту обмежать уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку до Михайлівської площі. Також у зазначений період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).
Під час самого святкування також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської (від будинку № 23 на вул. Софіївській до Рильського провулку):
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19 грудня 2018 року – з 16:00 до 22:00
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24 грудня 2018 року – з 16:00 до 22:00
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31 грудня 2018 року – з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року
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01 січня 2019 року – з 14:00 до 22:00
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07 січня 2019 року – з 12:00 до 16:00
У зв'язку із цією забороною дозволять рух транспортних засобів щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні на вулиці Хрещатик. Також зміняться маршрути наземного пасажирського транспорту, про що в КМДА обіцяють повідомити додатково.
Фунікулер працюватиме цілодобово у ніч із 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року.
Зазначені обмеження руху пов'язані з підготовкою до масштабного культурно-мистецького проекту "Країна Північного сяйва". Згідно із розпорядженням КМДА, із 15 грудня святкування триватиме на Софійській площі і Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською), а також на територіях, прилеглих до входів до верхньої та нижньої станцій фунікулера.
На Софійський площі постане головна ялинка столиці, яку урочисто засвітять 19 грудня о 19:00. Цього року біля неї розташують екран, через який відвідувачі передаватимуть вітання. На площі також уперше запустять потяг бажань "Полярний Експрес", де кожен охочий зможе проїхати та загадати бажання. У сквері Володимирського проїзду розташують зону розваг для найменших відвідувачів.
Контрактову площу оформлять у стилі творчості української художниці Марії Приймаченко. Стилізованими іграшками прикрасять ялинку, а образи з картин оформлять у вигляді святкових фотозон. Саме тут 7 січня влаштують різдвяні святкування із виконанням масової коляди, пригощанням кутею. Традиційна Хода звіздарів пройде Андріївським узвозом та заколядує з усіма поблизу ялинки на Контрактовій площі. У сквері розташується Резиденція Святого Миколая.
Відповідальність за підготовку, проведення та співфінансування заходу взяло на себе підприємство об'єднання громадян "Ініціативи Столичні". З 24 листопада на вказаних локаціях розпочнеться монтаж тимчасових об'єктів, конструкцій та обладнання проекту.
Нагадаємо, через реконструкцію електричних мереж 10 кВ живлення РП-4 до 31 липня 2019 року обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на кількох вулицях у Києві.
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