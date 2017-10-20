Через погану екологію вмирає більше людей, ніж від терактів чи СНІДу, - ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2015 році від хвороб, що були викликані забрудненням екології, померли 9 мільйонів людей

Рівень смертності через забруднення довкілля втричі перевищує смертність від СНІДу, туберкульозу і малярії разом узятих. Кожна шоста смерть в світі викликана поганою екологією, свідчать дані дослідження.

Про це повідомляє науковий журнал The Lancet з посиланням на результати дослідження, проведеного низкою міжнародних та неурядових організацій. У 2015 році від хвороб, що були викликані забрудненням екології, померли 9 мільйонів людей. Це втричі більше, ніж від СНІДу, туберкульозу і малярії разом узятих і в 15 разів більше, ніж в результаті воєн, терактів та інших форм насильства.

"Було багато досліджень забруднення, але вони ніколи не отримували стільки ресурсів та уваги, як, наприклад, СНІД чи зміна клімату", - наводить агентство АР слова головного автора доповіді, представника Школи медицини Ікана медичного центру Маунт-Сінай в Нью-Йорку, епідеміолога Філіпа Ландрігана.

Особливо серйозні наслідки для здоров'я людини має забруднення повітря промисловими або автомобільними газами, а всередині приміщень - шкідливими речовинами, що виникають в результаті згорання дерева або вугілля при опаленні або приготуванні їжі. За даними дослідження, забруднення повітря стало причиною передчасної смерті 6,5 мільйона людей у всьому світі, які померли від захворювань серця, інсультів, раку легенів чи інших легеневих хвороб. Забруднення води стало причиною смерті близько 1,8 мільйона осіб, а отруйні та канцерогенні речовин на робочих місцях вбили до 800 тисяч людей.

Найбільша кількість випадків передчасної смерті в результаті забруднення навколишнього середовища (92 відсотки) припадає на країни з низьким і середнім рівнем прибутків. У державах, де активно розвивається промисловість, таких як Китай, Індія, Пакистан або Кенія, забруднення довкілля є причиною передчасної смерті кожної четвертої людини.

У більш заможних країнах ситуація менш загрозлива, але забруднення все одно впливає на життя людей.

"Люди не розуміють, що забруднення шкодить економіці. Люди, які захворіли або померли, не можуть сприяти розвитку економіки", - зазначає співавтор доповіді, голова організації "Чиста Земля" Річард Фуллер.

Нагадаємо, міністр екології України Остап Семерак, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявив, що в Україні кожні 2 години помирає троє осіб через поганий стан довкілля.