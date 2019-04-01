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Через погоду обмежено рух у Запорізькій області

Перевізникам рекомендують не випускати транспортні засоби, які не досягли кінцевого пункту призначення до 12 години п'ятниці
Державне агентство автомобільних доріг України обмежило проїзд великовагового і пасажирського транспорту на шести дорогах Запорізької області.
Через погоду обмежено рух у Запорізькій області Фото: dsns.gov.ua

Обмеження введено з 11 год. 00 хв. 4 січня в зв’язку з ускладненням погодних умов на наступних автомобільних дорогах державного значення.

 

  • М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 299+491 – км 405+091;

  • М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (межа ; км 556 +000 – км 604+086);

  • Н-30 Василівка - Бердянськ, км 7+000 - км 143+000;

  • Р-37 Енергодар - Василівка, км 35+132 - км 74+479;

  • Т-08-19 Більмак - /М-14/, км 0+000 - км 51+015;

  • Т-08-21 /Н-30/ - Приморськ, км 0+000 - км 36+000.

Також, у п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей очікується ускладнення погодних умов.

 
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04 01 2019 13:00
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