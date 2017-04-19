Через похолодання Україна може втратити третину врожаю плодових, - синоптики
"Найбільш несприятливі погодні умови для плодових. Цього року раннє масове цвітіння абрикоса, ранніх сортів вишень, груш розпочалося практично по всій території України, та інтенсивні заморозки, зниження температури до -1 -4 пошкодили плодові. Втрати становитимуть 30% - однозначно. Плодові, що цвітуть, найбільше постраждають у західних та північних областях", - повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко, пише "Інтерфакс-Україна".
За її словами, озимим культурам нічого не загрожує, навпаки, опади поповнили запаси вологи.
"Зі значною ймовірністю можна говорити, що врожай озимих культур буде хорошим", - заявила Адаменко.
Вона зазначила, що можливі деякі пошкодження в ранніх ярих зернових, але вони не будуть значними, враховуючи стійкість цих культур до заморозків.
"Щодо ранніх посівів соняшнику, кукурудзи, їх посіяли мало, сходжень ще немає, пошкоджень також не буде", - додала керівник агрометеорологічного відділу.
Нагадаємо, в Україні вчора розпочалося різке похолодання, а сьогодні у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях випав сніг. У Дніпрі через снігопад сьогодні стався транспортний колапс: снігом замело траси і аеропорт.
Відтак, у місті до п'ятниці закрили школи. За інформацією мера міста Бориса Філатова, стихія повалила майже 3 тис. дерев, можливі підтоплення, перебої з електрикою і водою.
Зазначимо, за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.
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