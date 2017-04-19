Через похолодання Україна може втратити третину врожаю плодових, - синоптики

Озимим культурам нічого не загрожує, навпаки, опади поповнили запаси вологи

Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.

"Найбільш несприятливі погодні умови для плодових. Цього року раннє масове цвітіння абрикоса, ранніх сортів вишень, груш розпочалося практично по всій території України, та інтенсивні заморозки, зниження температури до -1 -4 пошкодили плодові. Втрати становитимуть 30% - однозначно. Плодові, що цвітуть, найбільше постраждають у західних та північних областях", - повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, озимим культурам нічого не загрожує, навпаки, опади поповнили запаси вологи.

"Зі значною ймовірністю можна говорити, що врожай озимих культур буде хорошим", - заявила Адаменко.

Вона зазначила, що можливі деякі пошкодження в ранніх ярих зернових, але вони не будуть значними, враховуючи стійкість цих культур до заморозків.

"Щодо ранніх посівів соняшнику, кукурудзи, їх посіяли мало, сходжень ще немає, пошкоджень також не буде", - додала керівник агрометеорологічного відділу.

Нагадаємо, в Україні вчора розпочалося різке похолодання, а сьогодні у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях випав сніг. У Дніпрі через снігопад сьогодні стався транспортний колапс: снігом замело траси і аеропорт.

Відтак, у місті до п'ятниці закрили школи. За інформацією мера міста Бориса Філатова, стихія повалила майже 3 тис. дерев, можливі підтоплення, перебої з електрикою і водою.

Зазначимо, за півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло семеро людей.