Слідство заново перевіряє усі факти у справі Шеремета, - Аваков

За словами міністра, журналістам, які проводили власне розслідування і виявили додаткові факти, повинні були поділитися цією інформацією зі слідством

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що один з учасників розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета припустився помилки, яка змушує зараз перевіряти всі матеріали справи.

Про це він сказав в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкініою" на "24 каналі" в четвер.

"Мала місце ситуація, за якої була допущена одним із співробітників технічна або, скажемо так, інша недбалість, яка, на мій погляд, ні на що істотно не вплинула... але наявність такої недбалості в одному випадку з майже 2 тис., змусила нас повністю обробити весь масив заново, перевіряючи кожен з фактів, і ми зараз цим зайняті", - сказав Аваков.

За словами міністра, журналістам, які проводили власне розслідування і виявили додаткові факти, повинні були поділитися цією інформацією зі слідством.

"Слідство розслідує, і в цей час журналісту стає відомий додатковий факт, і журналіст не ділиться цим додатковим фактом зі слідством, а знімає кіно. Я вважаю, що це виглядає трохи дивно", - додав міністр.

Аваков підкреслив, що приховування фактів від слідства є злочином.

Зазначимо, що напередодні генпрокурор України Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не вилучило найважливішу камеру спостереження, запис якої згодом вилучили журналісти.

Нагадаємо, 10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством.

Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.