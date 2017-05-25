Слідство заново перевіряє усі факти у справі Шеремета, - Аваков
Про це він сказав в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкініою" на "24 каналі" в четвер.
"Мала місце ситуація, за якої була допущена одним із співробітників технічна або, скажемо так, інша недбалість, яка, на мій погляд, ні на що істотно не вплинула... але наявність такої недбалості в одному випадку з майже 2 тис., змусила нас повністю обробити весь масив заново, перевіряючи кожен з фактів, і ми зараз цим зайняті", - сказав Аваков.
За словами міністра, журналістам, які проводили власне розслідування і виявили додаткові факти, повинні були поділитися цією інформацією зі слідством.
"Слідство розслідує, і в цей час журналісту стає відомий додатковий факт, і журналіст не ділиться цим додатковим фактом зі слідством, а знімає кіно. Я вважаю, що це виглядає трохи дивно", - додав міністр.
Аваков підкреслив, що приховування фактів від слідства є злочином.
Зазначимо, що напередодні генпрокурор України Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не вилучило найважливішу камеру спостереження, запис якої згодом вилучили журналісти.
Нагадаємо, 10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством.
Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану