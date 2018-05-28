Через повінь у Запорізькій області евакуювали острів Бирючий

Рятувальникам вдалося вивезти близько 200 людей, дехто перебував на острові понад три доби

З острова Бирючий поблизу Кирилівки (Запорізька область), де на узбережжях Азовського моря вода затопила пляжі і бази відпочинку, сьогодні, 28 травня, евакуювали близько 200 людей.

Про це розповіла речниця ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева, повідомляє "Громадське радіо".

Деякі люди перебували на острові понад три доби, але, за словами Баришевої, вони не постраждали, були забезпечені їжею та водою.

"Хочу насамперед заспокоїти людей. Ситуація повністю контролюється місцевими органами влади та представниками ДСНС України в Запорізькій області. Це щорічне явище. Сезонні коливання, шторми, циклони, які впливають на цю ділянку Азовського моря – це нормальне явище для цього періоду року. Вода поступово спливає", – розповіла Баришева.

За словами Баришевої, рятувальники попереджали людей про непогоду завчасно. Але багато хто все одно вирішив їхати на відпочинок до моря.

"З 26 травня почалося погіршення погодних умов в акваторії Азовського моря, про що людей попередили. Але вони вирішили використати три вихідних дні і вирушили на відпочинок, на острів Бирючий", – сказала вона.

У ДСНС розповіли, що станом на 15:00 близько 100 людей перевезли тракторами. Ще 30 машин та близько 100 чоловік, які перебували на найпроблемнішій ділянці, рятувальники на автомобілі високої прохідності САРМ відбуксирували на безпечну територію. Крім того, рятувальники на спеціальній техніці перевезли дитину с переломом на проїзну частину дороги, де передали до рук медиків для госпіталізації.

Нагадаємо, 27 травня вода вийшла з берегів Азовського моря та затопила пляжі і бази відпочинку в Кирилівці Запорізької області.