Через пожежі в Каліфорнії зникла безвісти понад тисяча осіб

Кількість загиблих від стихії зросла до 71, вогонь випалив все на площі в 57 тисяч гектарів

Кількість зниклих безвісти через лісові пожежі в штаті Каліфорнія сягнула 1011 осіб, загиблих - більше 70.

Про це повідомив шериф округу Бьютт в Північній Каліфорнії Корі Хонеа, передає Reuters.

Щоправда, він не виключив, що деякі прізвища у списках, які склали на основі звернень родичів і друзів, можуть повторюватися. Ще добу тому зниклими безвісти вважалася 631 людина.

Рятувальники знайшли останки ще вісьмох осіб у Північній Каліфорнії. Таким чином, кількість загиблих від стихії збільшилася до 71.

Екстреним службам вдалося ліквідувати 45% великої пожежі на півночі штату, так званого Camp Fire. У цьому пожежникам допомагає похолодання, а в найближчі дні в "сонячному штаті" очікуються сильні дощі.

За попередніми даними, вогонь випалив все на площі в 57 тисяч гектарів. Він повністю знищив місто Парадайз - понад 6700 будівель. Пожежі в Каліфорнії вже називають найбільш руйнівними в історії, адже стихія знищила близько 12 000 будинків і будов. Тепер перед владою стоїть проблема забезпечення людей новим житлом.

Через загрозу поширення вогню досі не можуть повернутися додому майже 50 тисяч людей.

Нагадаємо, що вранці 8 листопада 2018 року на півночі американського штату Каліфорнія почалися лісові пожежі, які тривають досі. Вогонь вже знищив сотні квадратних кілометрів лісу, зруйнував тисячі будинків, були евакуйовані сотні тисяч людей. Згорло також місто Парадайс округу Бьютт, де проживало приблизно 27 тисяч осіб.