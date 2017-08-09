Через приїзд Саакашвілі прикордонники радять громадянам оминати пункт пропуску Краківець

Прикордонники наголошують тим, хто збирається на кордоні зустрічати Саакашвілі, що у прикордонній смузі діють особливі правила

Через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

"До уваги подорожуючих: у зв’язку із можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску "Краківець" впродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей", - повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Також прикордонники наголошують тим, хто збирається на кордоні зустрічати Саакашвілі, що у прикордонній смузі діють особливі правила.

"Тому просимо дотримуватися встановлених законодавством норм та правил", - зазначено у повідомленні.