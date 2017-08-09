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Через приїзд Саакашвілі прикордонники радять громадянам оминати пункт пропуску Краківець

Прикордонники наголошують тим, хто збирається на кордоні зустрічати Саакашвілі, що у прикордонній смузі діють особливі правила
Через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".
Через приїзд Саакашвілі прикордонники радять громадянам оминати пункт пропуску Краківець Фото:i.lb.ua

"До уваги подорожуючих: у зв’язку із можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску "Краківець" впродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей", - повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Також прикордонники наголошують тим, хто збирається на кордоні зустрічати Саакашвілі, що у прикордонній смузі діють особливі правила.

"Тому просимо дотримуватися встановлених законодавством норм та правил", - зазначено у повідомленні.

У Міністерстві юстиції заявили, що отримали запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаіла Саакашвілі.

Як відомо, 18 серпня у Головній прокуратурі Грузії заявили, що направили Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

26 серпня Саакашвілі заявив, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

За словами екс-президента Грузії, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".

Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.

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08 09 2017 11:20
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