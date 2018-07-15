Через п'ять днів Харків може залишитися без води
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповіла віце-президентка Української асоціації водоканалів Ольга Бабій.
Вона пояснила, що водоканали, будь-які підприємства і компанії можуть тримати лише місячний запас хлору. Ця речовина є вибухонебезпечною, і тому зберігати її в величезних обсягах не можна.
Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води. У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах.
В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".
Компанії, які використовують під час виробництва напоїв рідкий хлор та соляну кислоту для очищення питної води, можуть бути змушені призупинити виробництво.
У Миколаєві з 10:00 16 липня водопостачання абонентам МКП "Миколаївводоканал" знижено у зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води.
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