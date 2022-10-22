НОВИНИРемонтні роботи триваю. Світло буде, але не забуваємо про економію електроєнергіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через ракетні удари рф майже 1,5 млн українців залишилися без світла – ОП
Фото: з вільних джерел
В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
Про це повімив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
"Станом на 14 годину, за даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500", - йдеться у повідомленні.
Тимошенко нагадав, що загалом силами ППО знищено 18 ракет.
"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження. Світло буде! Не забувайте про економію!", - додав він.
Нагадаємо: 22 жовтня по всій Україні двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.
Як повідомлялося раніше, вранці 22 жовтня росіяни випустили по Україні 33 крилаті ракети.
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22 10 2022 16:03 МЕДІА
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