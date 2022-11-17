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Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Дві українських атомних електростанції – Хмельницька (ХАЕС) і Рівненська (РАЕС) – постраждали від масованого обстрілу росіян.
Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

Про це повідомляє Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Це був дуже тривожний розвиток подій. Це свідчить про потенційні ризики для ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька атомна електростанція… ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварії", - зазначив Гроссі.

МАГАТЕ на основі отриманої від української влади інформації повідомила, що ХАЕС через військові дії втратила повний доступ до електромережі. Це змусило електростанцію тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів. У цей період два реактори станції були зупинені, припинивши постачання електроенергії домогосподарствам, заводам та іншим об'єктам. Електропостачання станції було відновлене більш ніж через 9 годин.

РАЕС через обстріли втратила зв'язок з однією з ліній електропередач напругою 750 кВ. Внаслідок цього станція знизила потужність, а один з її чотирьох енергоблоків був автоматично відключений. Відновити постачання електроенергії РАЕС в українську мережу вдалося о 04:00 16 листопада.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет.

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17 11 2022 09:29
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