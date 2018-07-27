Через рекордне падіння акцій Facebook Цукерберг втратив $16 млрд
Ринкова капіталізація компанії скоротилася на 119,4 млрд доларів, і це стало найбільш різким падінням в її історії, повідомляє Bloomberg.
Падіння вартості акцій Facebook пов'язано з тим, що прогнози про підсумки другого кварталу були завищені. Аналітики прогнозували виручку в розмірі 13,36 млрд доларів, проте вона досягла лише 13,23 млрд дол.
Таким чином, засновник і глава Facebook Марк Цукерберг опустився в рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg з третьої до шостої позиції, втративши майже 16 млрд дол.
Як передає ЗМІ, стан Цукерберга тепер оцінюється в 70,6 млрд дол, він розташувався на шостій позиції в рейтингу між засновником іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортегою (73,4 млрд дол) на п'ятому місці і мексиканським мільярдером Карлосом Слімом (62,4 млрд дол) на сьомому місці.
Нагадаємо, що вартість акцій компанії Facebook впала на рекордні 24%, що є найрізкішим падінням в історії компанії.
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