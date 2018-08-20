Через репетицію параду знову перекриють частину Києва

Через підготовку до військового параду до Дня незалежності України 20 серпня у Києві обмежать або заборонять рух транспорту низкою вулиць.

"20 серпня у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць", – йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Зокрема, 20 серпня із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

20 серпня із 17:45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка):

парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222;

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром "Святошин" – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд –вул. В. Чорновола – проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром "Святошин".

Крім того, у понеділок буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, зокрема на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Також зазначене обмеження руху транспорту та паркування діятиме 22 серпня.

Нагадаємо, що ввечері 18 серпня у Києві зенітна установка "Бук", яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.