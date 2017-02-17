Через російську агресію Фінляндія збільшить свою армію
У документі зазначається, що Росія прагне зміцнити статус світової держави, через що має намір створити систему безпеки, засновану на сферах впливу. Понад те, держава продемонструвала здатність ухвалювати швидкі стратегічні рішення і використовувати скоординовану військову силу, а також широкий спектр інших інструментів для досягнення власних цілей.
"Водночас із затягуванням конфлікту в Україні, Росія конкретно продемонструвала досвідченість та широкомасштабність своїх військово-повітряних сил в сирійській війні. Росія випробовує можливості своїх збройних сил, а також підтримує здатність для управління військовою кризою", - йдеться у доповіді влади держави щодо оборонної політики.
Нагадаємо, у грудні Фінляндія заявила про намір організувати на своїй території зустріч президента РФ Володимира Путіна і майбутнього президента США Дональда Трампа, який вступить у повноваження в січні.
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