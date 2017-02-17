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Через російську агресію Фінляндія збільшить свою армію

У документі зазначається, що Росія прагне зміцнити статус світової держави, через що має намір створити систему безпеки, засновану на сферах впливу
Фінляндія вирішила збільшити чисельність армії до 280 тисяч військових через російську агресію щодо України та загострення ситуації в регіоні.
Через російську агресію Фінляндія збільшить свою армію Фото: korrespondent.net

У документі зазначається, що Росія прагне зміцнити статус світової держави, через що має намір створити систему безпеки, засновану на сферах впливу. Понад те, держава продемонструвала здатність ухвалювати швидкі стратегічні рішення і використовувати скоординовану військову силу, а також широкий спектр інших інструментів для досягнення власних цілей.

"Водночас із затягуванням конфлікту в Україні, Росія конкретно продемонструвала досвідченість та широкомасштабність своїх військово-повітряних сил в сирійській війні. Росія випробовує можливості своїх збройних сил, а також підтримує здатність для управління військовою кризою", - йдеться у доповіді влади держави щодо оборонної політики.

Нагадаємо, у грудні Фінляндія заявила про намір організувати на своїй території зустріч президента РФ Володимира Путіна і майбутнього президента США Дональда Трампа, який вступить у повноваження в січні.

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17 02 2017 10:44
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