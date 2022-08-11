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Через санкції імпорт рф скоротився майже на чверть – ЗМІ

Західні санкції, прийняті через вторгнення російської армії до України, призвели до скорочення імпорту до рф. На цьому тлі Китай став найбільшим експортером товарів до росії.
Через санкції імпорт рф скоротився майже на чверть – ЗМІ Фото: з вільних джерел

Про це повідомив Financial Times із посиланням на дані німецького аналітичного центру.

Кільський інститут світової економіки поставив собі за мету проаналізувати дані про імпорт до росії. Але оскільки російське офіційне статистичне агентство кілька місяців не публікувало дані, то аналітикам інституту довелося відстежуючи дані про торгівлю 57 країн. Таким чином Інститут підрахував, що у червні, липні та серпні імпорт товарів до рф був на 24% нижчим у річному обчисленні. Щомісячний дефіцит імпорту склав $4,5 млрд.

Торгівля з країнами Європейського Союзу знизилася на 43% влітку внаслідок жорстких санкцій Брюсселя. Але торгівля росії з Китаєм збільшилася на 23%, таким чином Китай став головним торговим партнером рф.

"Оскільки експорту Китаю недостатньо, щоб компенсувати падіння торгівлі росії з ЄС, зусилля рф щодо заміщення імпорту, що скорочується, виявляються все більш важкими", – кажуть аналітики.

Аналітики Інституту вважають, що західні санкції сильно бʼють по російській економіці і помітно обмежують споживчі можливості населення – експорт та імпорт російських товарів у жовтні скоротилися на 2,6% та 0,4% у річному обчисленні відповідно.

Центробанк рф нещодавно оновив свій макропрогноз на наступні роки, покращивши очікуваний економічний спад до 3,5% цьогоріч (і ще до мінус 4% 2023 року), підвищив очікування щодо інфляції до 13% на кінець 2022-го та 14% – наступного року й окреслив повернення до класичного, а не від’ємного, економічного зростання вже 2024-го. Треба віддати належне, росіянам вдалося розтягнути кризу в часі, пом’якшивши негативи в моменті. І це важливий сигнал для наших союзників, які досі розраховують дотиснути російську диктатуру санкціями. 

Раніше повідомлялось, що Фінляндія хоче заборонити росіянам всі угоди щодо нерухомості.

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08 11 2022 10:15
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