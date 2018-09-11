Через сказ і африканську чуму на Луганщині відстрілюватимуть тварин

Як розповів перший заступник керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області Андрій Хорошко в ефірі "Громадського раддіо", такі заходи пов'язані зі складною епізоотичною ситуацією із захворюванням тварин на сказ та африканську чуму.

За його словами, ситуація, яка виникла зараз, – наслідок подій 2014 року. Тоді люди тікали із зони бойових дій та залишали на призволяще своїх тварин.

"Це проводитимуть бригади в усіх районах, крім тих, де відбуваються бойові дії (крім Новоайдарського, Попаснянського та Станично-Луганського районів, – ред.). Ця робота проводиться щороку, проведуть її і цьогоріч", – розповів Хорошко.

За його словами, ще одна причина відстрілу – африканська чума свиней.

На запитання, яких тварин та в якій кількості відстрілюватимуть, Хорошко відповів, що для різних видів тварин – різні стандарти. Найбільша проблема, за його словами, із домашніми тваринами. Зокрема, лише у Лисичанську Луганської області зафіксовано 9 випадків захворювання домашніх тварин на сказ. Він додав, що спілкувався з медиками, які запевнили, що вакцини, зокрема від сказу, в області достатньо.

За словами аступника голови Луганської ОДА Юрія Клименка, цього року від укусів тварин постраждали та звернулися за антирабічною допомогою 828 осіб, з яких 453 особам було призначено щеплення проти сказу.