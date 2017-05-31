Через слово "поліція" у назві 31 юрособа має перереєструватися у Мін'юсті, - Шевченко Якщо компанія відмовиться, це стане підставою для скасування реєстрації

В Україні 31 юридична особа незаконно використовує слово "поліція" у назві, всім їм треба буде пройти перереєстрацію у Міністерстві юстиції.

Артем Шевченко. Фото: Artem Shevchenko/facebook.com

Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на сторінці у Facebook. "У продовження вчорашньої теми. Тут перелік 31 юридичної особи з усієї країни (громадські організації та комунальні підприємства), які незаконно використовують у своїй назві слово "поліція". Вони мають перереєструватися у Мін'юсті, прибравши його зі своїх назв. Це чітка позиція Мін`юсту та МВС. Інакше це підстава скасування реєстрації", - написав Артем Шевченко. Як повідомлялося вчора, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції домовилися заборонити використання слова "поліція" у назвах громадських організацій та комунальних підприємств.

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