Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Через слово "поліція" у назві 31 юрособа має перереєструватися у Мін'юсті, - Шевченко

Якщо компанія відмовиться, це стане підставою для скасування реєстрації
В Україні 31 юридична особа незаконно використовує слово "поліція" у назві, всім їм треба буде пройти перереєстрацію у Міністерстві юстиції.
Через слово "поліція" у назві 31 юрособа має перереєструватися у Мін Артем Шевченко. Фото: Artem Shevchenko/facebook.com

Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на сторінці у Facebook.

"У продовження вчорашньої теми. Тут перелік 31 юридичної особи з усієї країни (громадські організації та комунальні підприємства), які незаконно використовують у своїй назві слово "поліція". Вони мають перереєструватися у Мін'юсті, прибравши його зі своїх назв. Це чітка позиція Мін`юсту та МВС. Інакше це підстава скасування реєстрації", - написав Артем Шевченко.

Як повідомлялося вчора, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції домовилися заборонити використання слова "поліція" у назвах громадських організацій та комунальних підприємств.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2017 22:18
ТЕГИ: МВС, поліція
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.