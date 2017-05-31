ПОЛІТИКА НОВИНИВ Україні 31 юридична особа незаконно використовує слово "поліція" у назві, всім їм треба буде пройти перереєстрацію у Міністерстві юстиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через слово "поліція" у назві 31 юрособа має перереєструватися у Мін'юсті, - Шевченко
Якщо компанія відмовиться, це стане підставою для скасування реєстрації
Артем Шевченко. Фото: Artem Shevchenko/facebook.com
Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на сторінці у Facebook.
"У продовження вчорашньої теми. Тут перелік 31 юридичної особи з усієї країни (громадські організації та комунальні підприємства), які незаконно використовують у своїй назві слово "поліція". Вони мають перереєструватися у Мін'юсті, прибравши його зі своїх назв. Це чітка позиція Мін`юсту та МВС. Інакше це підстава скасування реєстрації", - написав Артем Шевченко.
Як повідомлялося вчора, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції домовилися заборонити використання слова "поліція" у назвах громадських організацій та комунальних підприємств.
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31 05 2017 22:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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