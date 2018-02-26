Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Через смерть підсудної в ізоляторі Дніпра відкрили кримінальну справу, - Мін’юст

Меньшикова наклала на себе руки
У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть підсудної Марини Меньшикової, яку знайшли зранку 26 лютого повішеною в своїй камері.
Через смерть підсудної в ізоляторі Дніпра відкрили кримінальну справу, - Мін’юст Фото: google.com

Як повідомили Радіо Свобода в Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, справу відкрили за статтею умисне вбивство (частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу).

У Мін’юсті пояснили, що кваліфікування справи за найтяжчою статтею -  звичайна практика. Після отримання результатів експертизи і підтвердження версії про суїцид, правоохоронці закриють провадження.

Нагадаємо, прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак раніше розповіла, що Меньшикова наклала на себе руки. За словами представника Мін'юсту, жінка повісилася на простирадлі вранці в понеділок, 26 лютого.

Померла відома своїм нападом на бійця АТО в оперному театрі в жовтні 2016 року. За словами свідків, жінка "викрикувала щось про "русский мир" і нецензурно вилаяла бійця і його дружину".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2018 20:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.