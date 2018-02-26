Через смерть підсудної в ізоляторі Дніпра відкрили кримінальну справу, - Мін’юст

У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть підсудної Марини Меньшикової, яку знайшли зранку 26 лютого повішеною в своїй камері.

Як повідомили Радіо Свобода в Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, справу відкрили за статтею умисне вбивство (частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу).

У Мін’юсті пояснили, що кваліфікування справи за найтяжчою статтею - звичайна практика. Після отримання результатів експертизи і підтвердження версії про суїцид, правоохоронці закриють провадження.

Нагадаємо, прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак раніше розповіла, що Меньшикова наклала на себе руки. За словами представника Мін'юсту, жінка повісилася на простирадлі вранці в понеділок, 26 лютого.

Померла відома своїм нападом на бійця АТО в оперному театрі в жовтні 2016 року. За словами свідків, жінка "викрикувала щось про "русский мир" і нецензурно вилаяла бійця і його дружину".