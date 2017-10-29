Через сніг і вітер на Закарпатті знеструмлено селища і перекрито дороги

Про це повідомляє на офіційному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

"На Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття та Івано-Франківської області, повалені дерева частково перекрили автомобільний рух", – зазначив очільник Закарпаття.

За його словами, на місце виїхали працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які звільняють проїзд за допомогою спецзасобів. Паралельно дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами.

"Станом на 17:00 через обриви ліній електропередач та коротке замикання повністю без електроенергії залишаються високогірні населені пункти Рахівського району Білин та Кваси, і частково – Ясіня та Рахів. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади. Внаслідок дощів рівень води в річках піднявся, однак загрози виходу на заплаву немає. Ситуація знаходиться під контролем місцевих органів влади та відповідних служб", – поінформував Геннадій Москаль.

"Львівська газета" з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що вранці 29 жовтня видимість на Попі Івані Чорногірському становила 30 метрів. Вітер – південно-західний 26 м/с. Температура – 6°С.

29-30 жовтня очікувалось сутєве погіршення метеорологічних умов на Чорногірському хребті, а саме: вітер до 23 м/с та значні опади у вигляді снігу. Рятувальники рекомендують в цей період утриматися від виходу у високогір’я.

Сніг також випав на курорті Буковель. Як видно з веб-камер, схили гір вкриті снігом.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 29 жовтня, внаслідок падіння дерев та інших спричинених негодою нещасних випадків у Європі загинуло щонайменше троє людей.

У Львівській області заметіль заважає роботі виборчих дільниць у гірських районах. Проблеми з електропостачанням виникають також в Івано-Франківській та Рівненській областях.