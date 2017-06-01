Через сніг Молдова закрила два КПП на кордоні з Україною
У Прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів "Чадир-Лунга - Нові Трояни", "Паланка - Маяки" (на кордоні з Україною), "Вулканешти", "Кагул-Оанча" (на кордоні з Румунією).
Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Молдові.
У Прикордонної поліції порекомендували скористатися іншими маршрутами або утриматися від поїздок до поліпшення погодних умов.
Через складні метеоумови скасовано кілька авіарейсів у Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів – Відень.
Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп зажадав від відповідних служб максимальної мобілізації для надання своєчасної допомоги нужденним громадянам.
Раніше державне агентство метеорології Молдови оголосило помаранчевий рівень небезпеки снігопадів і шквалистого вітру. Очікується також різке зниження температури – до мінус 20 градусів.
Як повідомляв iPress.ua, у Дніпропетровській, Кіровоградській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській обмежено.
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