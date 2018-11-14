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Через сніг у Києві сталося майже 300 ДТП

Поліція закликає водіїв не порушувати правила
Через снігопад у Києві сталося майже 300 дорожньо-транспортних пригод.
Через сніг у Києві сталося майже 300 ДТП Фото: соцмережі

Станом на 13:00 на спецлінію "102" надійшло 294 звернення про аварії, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Поліцейські закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і утриматися від поїздок на великі відстані.

Нагадаємо, що в Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту.

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14 11 2018 14:15
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