CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез снігопад у Києві сталося майже 300 дорожньо-транспортних пригод.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через сніг у Києві сталося майже 300 ДТП
Поліція закликає водіїв не порушувати правила
Фото: соцмережі
Станом на 13:00 на спецлінію "102" надійшло 294 звернення про аварії, повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Поліцейські закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і утриматися від поїздок на великі відстані.
Нагадаємо, що в Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту.
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