Через сніг у Києві сталося майже 300 ДТП Поліція закликає водіїв не порушувати правила

Через снігопад у Києві сталося майже 300 дорожньо-транспортних пригод.

Фото: соцмережі

Станом на 13:00 на спецлінію "102" надійшло 294 звернення про аварії, повідомляє прес-служба патрульної поліції. Поліцейські закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і утриматися від поїздок на великі відстані. Нагадаємо, що в Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту.

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