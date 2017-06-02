Через снігопад і лавини в Афганістані і Пакистані загинули близько 100 осіб
Про це заявило афганське відомство із захисту від надзвичайних ситуацій, передет DW.com.
В одному тільки селі Афсайі на північному сході Афганістану загинули 46 жителів, після того як кілька лавин поховали під собою житлові будинки, повідомив губернатор провінції Нурістан Хафіз Абдул Кайом агентству dpa.
"В даний час ми намагаємося дістатися до недоступних регіонів повітрям", - вказав він.
Агентство AFP пише про 50 загиблих в Афсайі і ще 54 жертв в інших регіонах Афганістану.
На півночі Пакистану в результаті сходу лавини загинули щонайменше 9 осіб. Снігові маси накрили село Шершал неподалік від афганського кордону.
Нагадаємо, що раніше рятувальники знайшли тіла всіх 29 загиблих в результаті сходу лавини на готель в Італії.
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