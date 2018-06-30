Через спеку у Грузії відклали вступні іспити
Йдеться про другу зміну іспиту з грузинської мови та літератури, яка мала розпочатися о 14:00 2 та 3 липня. Замість цього іспит проведуть 4 і 5 липня о 09:00, повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу Національного центру іспитів.
Також перенесли іспит із загальних навичок: він відбудеться 7 липня замість 5-го.
Решти іспитів зміни не торкнуться.
Причиною рішення про зміну графіку стала, зокрема, відсутність кондиціонерів в більшості екзаменаційних центрів.
За інформацією видання Sputnik, з 30 червня до 4 липня в окремих районах на сході Грузії максимальна температура повітря може сягнути 40-43 градусів, у західних регіонах країни – 32-37 градусів. У Тбілісі синоптики прогнозують 40-градусну спеку.
Нагадаємо, в Пакистані через спеку загинули щонайменше 65 людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"