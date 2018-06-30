Через спеку у Грузії відклали вступні іспити

Через сильну спеку, яка очікується найближчими днями, у Грузії змінили графік проведення Єдиних національних іспитів.

Йдеться про другу зміну іспиту з грузинської мови та літератури, яка мала розпочатися о 14:00 2 та 3 липня. Замість цього іспит проведуть 4 і 5 липня о 09:00, повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу Національного центру іспитів.

Також перенесли іспит із загальних навичок: він відбудеться 7 липня замість 5-го.

Решти іспитів зміни не торкнуться.

Причиною рішення про зміну графіку стала, зокрема, відсутність кондиціонерів в більшості екзаменаційних центрів.

За інформацією видання Sputnik, з 30 червня до 4 липня в окремих районах на сході Грузії максимальна температура повітря може сягнути 40-43 градусів, у західних регіонах країни – 32-37 градусів. У Тбілісі синоптики прогнозують 40-градусну спеку.

Нагадаємо, в Пакистані через спеку загинули щонайменше 65 людей.