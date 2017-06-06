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Через спеку в Києві обмежать рух вантажівок

Обмеження діятиме з 10:00 до 22:00 для вантажівок загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
У разі підвищення температури повітря до понад +28ºС у Києві обмежать рух для великовагового транспорту.
Через спеку в Києві обмежать рух вантажівок Фото: з вільних джерел

Такі заходи здійснюються відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря", - повідомили в КМДА, інформує Еспресо.TV.

За дотриманням водіями вантажівок даних вимог стежитимуть столичні патрульні поліцейські.

Нагадаємо, Мінінфраструктури має намір внести зміни в діючі правила дорожнього руху в питанні перевезення вантажів.

 
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06 06 2017 21:25
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