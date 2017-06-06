CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ разі підвищення температури повітря до понад +28ºС у Києві обмежать рух для великовагового транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через спеку в Києві обмежать рух вантажівок
Обмеження діятиме з 10:00 до 22:00 для вантажівок загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Фото: з вільних джерел
Такі заходи здійснюються відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря", - повідомили в КМДА, інформує Еспресо.TV.
За дотриманням водіями вантажівок даних вимог стежитимуть столичні патрульні поліцейські.
Нагадаємо, Мінінфраструктури має намір внести зміни в діючі правила дорожнього руху в питанні перевезення вантажів.
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06 06 2017 21:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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