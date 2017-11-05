Через сутички у Дніпрі на 9 травня слідчі допитують Вілкула

Окрім того вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак

Народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула допитують у статусі свідка щодо бійки під час масових заходів 9 травня у Дніпрі.

"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка. Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Окрім того вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак. Наразі проводяться слідчі дії із сімома затриманими", - додала Сарган.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.