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Через сутички у Дніпрі на 9 травня слідчі допитують Вілкула

Окрім того вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак
Народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула допитують у статусі свідка щодо бійки під час масових заходів 9 травня у Дніпрі.
Через сутички у Дніпрі на 9 травня слідчі допитують Вілкула Фото:0564.ua

"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка. Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Окрім того вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак. Наразі проводяться слідчі дії із сімома затриманими", - додала Сарган.

Нагадаємо, що  9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

 

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11 05 2017 18:32
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