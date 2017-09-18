Через сутичики після суду у "справі 2 травня" постраждали до 20 правоохоронців

В результаті зіткнення поліції з протестувальниками під будівлею суду в Чорноморську, де були виправдані фігуранти "справи 2 травня", постраждали щонайменше 20 правоохоронців.

Про це заявив радник глави Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк. За його словами, після заворушень під будівлею суду ніхто з цивільних осіб не звертався за медичною допомогою. Постраждалі правоохоронці отримали поранення різного ступеня тяжкості, інформує "112 Україна".

Поліцією було відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

"Ситуацію опанували, все спокійно. Є відкрите за фактом цих сутичок кримінальне провадження з ознаками правопорушення, передбачене ч 4 ст 296 ККУ. Щодо цивільних осіб не маємо відомостей, що хтось звертався по медичну допомогу, щодо правоохоронців – як мінімум 20 правоохоронців отримали тілесні ушкодження різної важності", - заявив він.

Нагадаємо, бійки біля будинку Іллічівського суду Чорноморська почалися після того, як обвинуваченим у справі 2 травня" про заворушення на Грецькій площі винесли виправдувальний вирок. Декілька десятків людей спробували прорвати оточення суду, правоохоронці відповіли застосуванням сльозогінного газу.

Протестувальники протягом деякого часу продовжували залишатися під будівлею суду, споруджуючи барикади з метою блокувати виїзд автобуса з виправданими фігурантами кримінальної справи.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Тоді в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 людей було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.