Через сильні снігопади в Альпах щонайменше семеро осіб загинули
"Щонайменше семеро осіб загинули в Альпах через сильні снігопади на вихідних. Деякі лижники зіштовхнулися з високим ризиком сходу лавин в Австрії, Німеччині та Італії", - повідомляє BBC.
У результаті двох лавин в австрійських горах у Форарльберзі загинуло двоє німецьких лижників. Третій лижник загинув неподалік від Зальцбурга.
У німецькій Баварії один лижник загинув, коли на нього впало дерево. Також у Баварії померла молода жінка, коли її накрила лавина в горах в районі Тайзенберга.
Також відомо про загибель двох альпіністів в італійських Альпах, на півночі італійського Туріна.
Зазначається, що нині в австрійському Тіролі та баварських Альпах оголошено про майже найвищий ризик сходу лавин. А лижників попередили не з'їжджати з гірськолижних трас. Багато гірських доріг були закриті через ризик сходу лавин.
В Італії через холодну погоду сніг можна побачити навіть на півдні країни.
Додамо, що у Різдвяну ніч у горах Закарпаття заблукали п'ятеро туристів.
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