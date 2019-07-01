Через сильні снігопади в Альпах щонайменше семеро осіб загинули

Деякі лижники зіштовхнулися з високим ризиком сходу лавин в Австрії, Німеччині та Італії

Щонайменше семеро осіб загинули в Альпах через сильні снігопади на минулих вихідних.

"Щонайменше семеро осіб загинули в Альпах через сильні снігопади на вихідних. Деякі лижники зіштовхнулися з високим ризиком сходу лавин в Австрії, Німеччині та Італії", - повідомляє BBC.

У результаті двох лавин в австрійських горах у Форарльберзі загинуло двоє німецьких лижників. Третій лижник загинув неподалік від Зальцбурга.

У німецькій Баварії один лижник загинув, коли на нього впало дерево. Також у Баварії померла молода жінка, коли її накрила лавина в горах в районі Тайзенберга.

Також відомо про загибель двох альпіністів в італійських Альпах, на півночі італійського Туріна.

Зазначається, що нині в австрійському Тіролі та баварських Альпах оголошено про майже найвищий ризик сходу лавин. А лижників попередили не з'їжджати з гірськолижних трас. Багато гірських доріг були закриті через ризик сходу лавин.

В Італії через холодну погоду сніг можна побачити навіть на півдні країни.

Додамо, що у Різдвяну ніч у горах Закарпаття заблукали п'ятеро туристів.