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Через сильну зливу в Івано-Франківську затопило центр міста, – ФОТО, ВІДЕО

Вода паралізувала рух у центрі міста
Внаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська.
Через сильну зливу в Івано-Франківську затопило центр міста, – ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/groups/typicalfrankivsk

Про це повідомляє місцеве видання Westnews.

"Через сильну грозу в центрі міста на перетині вулиць Чорновола – Січових Стрільців затопило дорогу, рух паралізовано", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/autolifeif2017


Фото: facebook.com/autolifeif2017


Фото: facebook.com/autolifeif2017


Фото: facebook.com/autolifeif2017

Також було затоплено вулицю Будівельників.

Нагадаємо, в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром і затопила міські дороги.

У північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйовані.

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03 09 2017 21:10
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