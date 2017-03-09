Через сильну зливу в Івано-Франківську затопило центр міста, – ФОТО, ВІДЕО Вода паралізувала рух у центрі міста

Внаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська.

Фото: facebook.com/groups/typicalfrankivsk

Про це повідомляє місцеве видання Westnews. "Через сильну грозу в центрі міста на перетині вулиць Чорновола – Січових Стрільців затопило дорогу, рух паралізовано", – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/autolifeif2017

Фото: facebook.com/autolifeif2017

Фото: facebook.com/autolifeif2017

Фото: facebook.com/autolifeif2017 Також було затоплено вулицю Будівельників. Нагадаємо, в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром і затопила міські дороги. У північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйовані.

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