CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок негоди у неділю, 3 вересня, був паралізований рух у центрі Івано-Франківська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через сильну зливу в Івано-Франківську затопило центр міста, – ФОТО, ВІДЕО
Вода паралізувала рух у центрі міста
Фото: facebook.com/groups/typicalfrankivsk
Про це повідомляє місцеве видання Westnews.
"Через сильну грозу в центрі міста на перетині вулиць Чорновола – Січових Стрільців затопило дорогу, рух паралізовано", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/autolifeif2017
Фото: facebook.com/autolifeif2017
Фото: facebook.com/autolifeif2017
Фото: facebook.com/autolifeif2017
Також було затоплено вулицю Будівельників.
Нагадаємо, в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувалася шквалистим вітром і затопила міські дороги.
У північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйовані.
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03 09 2017 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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