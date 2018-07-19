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Через технічний збій у Бельгії заборонили зліт і посадку літаків

Диспетчери не впевнені, чи отримують достовірну інформацію про статус літаків
У Бельгії літакам заборонили злітати або приземлятися в будь-яких аеропортах по всій країні через технічний збій у базі даних.
Через технічний збій у Бельгії заборонили зліт і посадку літаків Фото: portalnews24.com

"У нас з'явилася проблема із завантаженням інформації про польоти. Ми працюємо над пошуком вирішення цього", - повідомляє Бельгійський контроль за повітряним рухом.

Представник Belgocontrol Домінік Дехайн заявив ЗМІ, що "це дуже специфічна проблема, коли фахівці вже не були впевнені, що вся інформація про польоти правильна".

Згідно з даними сервісу flightradar, технічний збій не торкнувся інших країн.

Міжнародний аеропорт в Брюсселі, який щодня приймає 650 авіарейсів, заявив, що через технічні проблеми в системі авіаперевезення тимчасово припинені.

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19 07 2018 19:31
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