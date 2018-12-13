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Через томос в Україні створять Держслужбу з питань свободи совісті, - Нищук

На цей орган буде покладено робота з національними меншинами
Міністр культури Євген Нищук заявив, що у зв'язку з наданням томосу найближчим часом в Україні буде створена Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті.
Через томос в Україні створять Держслужбу з питань свободи совісті, - Нищук Фото: dpa

"Ми створюємо в наступному році у зв'язку з наданням Томосу ще один центральний орган, який буде називатися Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті", - сказав Нищук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на цей орган буде покладено робота з національними меншинами.

"Щоб у нас припинялися будь-які речі якийсь нетерпимості або нетолерантності по відношенню до будь-якого етносу. Ми поліконфесійності країна, ми мультикультурна країна і з великим культурним розмаїттям, і необхідно брати до уваги всі ці моменти", - додав міністр.

Він зазначив, що новостворена держслужба буде координуватися Міністерством культури, а проект по його створенню найближчим часом буде переданий на розгляд урядового комітету.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.

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13 12 2018 14:50
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