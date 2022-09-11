ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічна агенція США NASA 9 листопада знову відклала запуск місії Artemis 1. Цього разу причиною став тропічний шторм «Ніколь».Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через тропічний шторм знову відтермінували запуск космічного корабля на Місяць
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Space.com.
Перша місія у програмі дослідження Місяця NASA Artemis запустить капсулу Orion без екіпажа на орбіту Місяця за допомогою ракети Space Launch System (SLS). NASA відклало старт на два дні, до 16 листопада. Раніше агентство планувало запустити Artemis 1 з Космічного центру Кеннеді у Флориді 14 листопада.
"Коригування цільової дати запуску дозволить працівникам задовольнити потреби своїх родин та домівок, а також дасть достатньо часу, щоб повернутися до запуску після шторму", – заявили представники NASA.
Якщо Artemis 1 не зможе здійснити політ 16 листопада, наступний запуск буде 19 листопада, додали в агентстві.
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