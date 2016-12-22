Через три роки Україна не потребуватиме вугілля з окупованих територій, - Насалик
"І через 3 роки повністю піти від залежності від вугілля із зони АТО", – заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, пише "Інтерфакс-Україна".
Міністр повідомив, що 1 березня буде переведено на вугілля газової групи 2-й блок Зміївської ТЕС, що входить в держкомпанії "Центренерго", а через три місяці – 5-й блок цієї станції.
За його словами, це надасть можливість скоротити закупівлі вугілля антрацитної групи на 1,5-2 млн тонн на рік.
Насалик також подякував енергокомпаніям ДТЕК і "ТехНовій", який почали купувати вугілля в інших постачальників, а не лише в зоні АТО.
Раніше народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що Україні сьогодні під силу відмовитися від закупівлі вугілля на непідконтрольних територіях Донбасу.
16 грудня віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив про те, що Україна отримує в рік до 9 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.
Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик раніше переконував, що за три місяці в Україну не надходило жодної тонни вугілля з зони АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: