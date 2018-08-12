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Через тисняву в нічному клубі Італії загинули шестеро осіб, понад 100 постраждалих

Багато з постраждалих отримали серйозні травми
Шестеро людей загинули і понад 100 отримали травми в ніч на суботу під час тисняви ​​на реп-концерті в нічному клубі Італії.
Через тисняву в нічному клубі Італії загинули шестеро осіб, понад 100 постраждалих Фото: twitter.com/emergenzavvf

Інцидент стався в містечку Корінальдо недалеко від міста Анкона на східному узбережжі Італії, повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Згідно з повідомленнями, паніка почалася після того, як у клубі розпорошили перцевий балончик.

У клубі Lanterna Azzurra проходив концерт репера Sfera Ebbasta, всередині перебувало до тисячі людей.

Зазначається, що багато з постраждалих отримали серйозні травми.

Нагадаємо, що в результаті аварії на каруселі на ярмарку в південно-східній Франції одна особа загинула та ще четверо отримало травми.

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08 12 2018 11:38
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