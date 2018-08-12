CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШестеро людей загинули і понад 100 отримали травми в ніч на суботу під час тисняви на реп-концерті в нічному клубі Італії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через тисняву в нічному клубі Італії загинули шестеро осіб, понад 100 постраждалих
Багато з постраждалих отримали серйозні травми
Фото: twitter.com/emergenzavvf
Інцидент стався в містечку Корінальдо недалеко від міста Анкона на східному узбережжі Італії, повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.
Згідно з повідомленнями, паніка почалася після того, як у клубі розпорошили перцевий балончик.
У клубі Lanterna Azzurra проходив концерт репера Sfera Ebbasta, всередині перебувало до тисячі людей.
Зазначається, що багато з постраждалих отримали серйозні травми.
Нагадаємо, що в результаті аварії на каруселі на ярмарку в південно-східній Франції одна особа загинула та ще четверо отримало травми.
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08 12 2018 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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