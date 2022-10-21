За тиждень, 28 жовтня, оголосять ім'я нового прем’єра Британії – Sky News

У п’ятницю, 28 жовтня, Консервативна партія визначиться з новим лідером партії й главою уряду Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News.

За даними британського телеканалу, у понеділок, 24 жовтня, стануть відомі імена всіх кандидатів на посаду глави партії, які зможуть заручитися підтримкою щонайменше ста депутатів Палати представників. Ввечері того ж дня розпочнеться голосування, поки не залишаться всього двоє кандидатів.

З вівторка по четвер триватимуть дебати між двома фіналістами.

Вже у п’ятницю, 28 жовтня, о 13 годині за київським часом закриється онлайн-голосування членів Консервативної партії. Після цього буде оголошене ім’я нового лідера партії й глави уряду Великої Британії.