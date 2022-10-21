ПОЛІТИКА НОВИНИУ п’ятницю, 28 жовтня, Консервативна партія визначиться з новим лідером партії й главою уряду Великої Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За тиждень, 28 жовтня, оголосять ім'я нового прем’єра Британії – Sky News
Про це повідомляє Sky News.
За даними британського телеканалу, у понеділок, 24 жовтня, стануть відомі імена всіх кандидатів на посаду глави партії, які зможуть заручитися підтримкою щонайменше ста депутатів Палати представників. Ввечері того ж дня розпочнеться голосування, поки не залишаться всього двоє кандидатів.
З вівторка по четвер триватимуть дебати між двома фіналістами.
Вже у п’ятницю, 28 жовтня, о 13 годині за київським часом закриється онлайн-голосування членів Консервативної партії. Після цього буде оголошене ім’я нового лідера партії й глави уряду Великої Британії.
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21 10 2022 15:25 МЕДІА
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