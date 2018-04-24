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Через тиждень військовим льотчикам піднімуть зарплати

Міністр оборони підписав наказ про підвищення надбавки за особливо важливі завдання
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців льотного складу ЗСУ.
Через тиждень військовим льотчикам піднімуть зарплати Фото: з вільних джерел

"Щойно підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, що входять до льотного складу ЗС України, встановивши 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань", - повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, з травня 2018 року заробітна плата командира бригади становитиме 28 тис. гривень, а простого льотчика 17 тис. гривень.

У Міноборони вважають, що таке рішення не тільки підвищить престиж професії військового льотчика, але і поліпшить соціальний захист льотного складу Збройних сил України.

Нагадаємо, що АТО на Донбасі буде переведена в новий військовий формат 30 квітня. Командувачем Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

 

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24 04 2018 19:23
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