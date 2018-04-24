НОВИНИМіністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців льотного складу ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через тиждень військовим льотчикам піднімуть зарплати
Міністр оборони підписав наказ про підвищення надбавки за особливо важливі завдання
Фото: з вільних джерел
"Щойно підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, що входять до льотного складу ЗС України, встановивши 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань", - повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Так, з травня 2018 року заробітна плата командира бригади становитиме 28 тис. гривень, а простого льотчика 17 тис. гривень.
У Міноборони вважають, що таке рішення не тільки підвищить престиж професії військового льотчика, але і поліпшить соціальний захист льотного складу Збройних сил України.
Нагадаємо, що АТО на Донбасі буде переведена в новий військовий формат 30 квітня. Командувачем Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенанта Сергій Наєв.
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