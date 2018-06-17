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Через угоду з Македонією у Греції почалися протести і сутички

Щонайменше дві людини постраждали
У Греції через підписання угоди з Македонією про зміну назви колишньої югославської республіки почалися протести та сутички з поліцією.
Через угоду з Македонією у Греції почалися протести і сутички Фото: afp.com

Як повідомляє AFP, близько 500 демонстрантів зібралися біля невеликого села Пізодері в регіоні Преспес, приблизно за 25 км від місця проведення церемонії підписання.

Протестувальники з грецькими прапорами намагалися підійти до місця підписання на березі озера. Однак їх оточила поліція, яка блокувала всі довколишні дороги.

Правоохоронці застосували шумові гранати і сльозогінний газ проти натовпу.

У державних органах охорони здоров'я інформують про двох постраждалих.

Нагадаємо, Греція і Македонія в неділю, 17 червня, підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

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17 06 2018 19:00
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