ПОЛІТИКА НОВИНИУ Греції через підписання угоди з Македонією про зміну назви колишньої югославської республіки почалися протести та сутички з поліцією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через угоду з Македонією у Греції почалися протести і сутички
Щонайменше дві людини постраждали
Фото: afp.com
Як повідомляє AFP, близько 500 демонстрантів зібралися біля невеликого села Пізодері в регіоні Преспес, приблизно за 25 км від місця проведення церемонії підписання.
Протестувальники з грецькими прапорами намагалися підійти до місця підписання на березі озера. Однак їх оточила поліція, яка блокувала всі довколишні дороги.
Правоохоронці застосували шумові гранати і сльозогінний газ проти натовпу.
У державних органах охорони здоров'я інформують про двох постраждалих.
Нагадаємо, Греція і Македонія в неділю, 17 червня, підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.
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