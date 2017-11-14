Через відмову грати в Маріуполі "Динамо" присудили технічну поразку

Київський клуб не зможе скоротити розрив в турнірній таблиці

Апеляційний комітет Федерації футболу України на засіданні у вівторок затвердив технічну поразку ФК "Динамо" (Київ) за неявку на матч 7 туру української Прем'єр-ліги в Маріуполі.

Матч "Маріуполь" - "Динамо" повинен був відбутися 27 серпня. Кияни мотивували неявку відсутністю гарантій безпеки в Маріуполі з боку державних структур і запропонували зіграти на нейтральному полі.

Однак члени Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, вивчивши наявні у них документи, присудили "Динамо" технічну поразку - 0:3, проте кияни подали апеляцію, а потім запропонували клубам УПЛ оприлюднити свою позицію з приводу можливості проведення невдалої зустрічі, пише zbirna.com.

"Динамо" підтримало більшість членів УПЛ ("Зоря", "Олександрія", "Зірка", "Карпати", "Олімпік", "Чорноморець", "Сталь"). Сам "Маріуполь", а також "Шахтар" і "Ворскла" виступили проти, "Верес" утримався.

Зараз "Динамо" в турнірній таблиці відстає від "Шахтаря" на сім очок. Перемога в Маріуполі дозволила б скоротити цей розрив.

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