Через відсутність щеплень в Україні у 2018 році померли 15 людей, – Супрун

З 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила 16 листопада у Вінниці, що з початку 2018 року в Україні через відсутність щеплень померли 15 людей.

"На нараді у Вінниці нагадала управлінцям про національну безпеку – вакцинацію. З 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію. Через відсутність щеплення та загального імунітету лише у 2018 році померло 15 людей. Усі вакцини є і вони безпечні. Вакцинуйтесь!", – закликала керівниця МОЗ у мережі Twitter.

Раніше повідомлялося, що з початку 2018 року на кір захворіли 36 455 людей – 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 724 особи в 2006 році).