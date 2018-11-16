Через відсутність щеплень в Україні у 2018 році померли 15 людей, – Супрун
"На нараді у Вінниці нагадала управлінцям про національну безпеку – вакцинацію. З 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію. Через відсутність щеплення та загального імунітету лише у 2018 році померло 15 людей. Усі вакцини є і вони безпечні. Вакцинуйтесь!", – закликала керівниця МОЗ у мережі Twitter.
Раніше повідомлялося, що з початку 2018 року на кір захворіли 36 455 людей – 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 724 особи в 2006 році).
За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.
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