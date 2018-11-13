Через відсутність тепла у Смілі евакуюють лікарню

Про це у вівторок, 14 листопада, ввечері повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на сьогодні, 13 листопада, у місті Сміла не розпочато опалювальний сезон. Температура в приміщеннях Смілянської міської лікарні знизилася до +3 – +7 градусів. Це нижче визначеного санітарно-гігієнічними нормами мінімально допустимого рівня. Важких хворих розмістили у найбільш захищених приміщеннях відділень, пацієнтів забезпечили ковдрами, а приміщення – достатньою кількістю електрообігрівачів. Водночас, у лікарні почали відбуватися знеструмлення, спрацьовувала захисна автоматика через перевантаження електромережі", – розповіли в міністерстві.

Управління охорони здоров'я Черкаської області вирішило від сьогодні тимчасово призупинити госпіталізацію пацієнтів до Смілянської міської лікарні та розгорнути додаткові 100 ліжок терапевтичного і неврологічного профілю на базі КЗ "Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка" Смілянської міської ради.

Передбачено перевезення пацієнтів Смілянської міської лікарні:

з неврологічною, кардіологічною та терапевтичною патологією до КЗ "Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка";

з ортопедо-травматологічною патологією – до Кам'янської центральної районної лікарні та Черкаської обласної лікарні в залежності від важкості стану;

з інфекційними хворобами – до КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня" Черкаської міської ради.

"Планується транспортування пацієнтів з невідкладними станами, жителів м. Сміла, каретами швидкої допомоги, до найближчих лікувально-профілактичних установ: КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" Черкаської міської ради, КЗ "Городищенське районне територіальне медичне об'єднання" Городищенської районної ради, Кам'янської центральної районної лікарні, Смілянської центральної районної лікарні ім. С. Бобринської", – додали в МОЗ.