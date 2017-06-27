CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОплата банківськими картками в київському метро є неможливою через хакерську атаку, яка охопила безліч компаній в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через вірусну атаку у київському метро турнікети не приймають банківські картки
Безконтактні картки метро працюють у звичному режимі
Фото: slovovolyni.com
Безконтактні картки метро працюють у звичному режимі, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
Нагадаємо, комп'ютерний вірус, який 27 червня атакував багато компаній в Україні. Жертвами вірусної атаки стали ряд енергетичних компаній, зокрема "Укренерго" і ДТЕК, а також мережі магазинів, банки, "Укртелеком", "24 Канал".
Як вдалося з'ясувати, вірус називається mbr locker 256, інформує "112 Україна".
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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27 06 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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