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Через вірусну атаку у київському метро турнікети не приймають банківські картки

Безконтактні картки метро працюють у звичному режимі
Оплата банківськими картками в київському метро є неможливою через хакерську атаку, яка охопила безліч компаній в Україні.
Через вірусну атаку у київському метро турнікети не приймають банківські картки Фото: slovovolyni.com

Безконтактні картки метро працюють у звичному режимі, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Нагадаємо, комп'ютерний вірус, який 27 червня атакував багато компаній в Україні. Жертвами вірусної атаки стали ряд енергетичних компаній, зокрема "Укренерго" і ДТЕК, а також мережі магазинів, банки, "Укртелеком", "24 Канал".

Як вдалося з'ясувати, вірус називається mbr locker 256, інформує "112 Україна".

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

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27 06 2017 15:35
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