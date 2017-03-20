НОВИНИУкраїна із-за бойових дій на Донбасі втратила до 20% індустріального потенціалу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через війну на сході Україна втратила до 20% індустріального потенціалу, - Порошенко
Порошенко очікує, що рівень інфляції в 2017 році складе до 10%
Фото:i.lb.ua
"Промисловість найбільше постраждала від війни, адже втрачено до 20% індустріального потенціалу країни. Втім, промисловий ріст припинився ще за 3 роки до агресії в 2011 році і я поки не знаю, ми остаточно перевернули на позитив цю багаторічну негативну тенденцію", - заявив Президент України Петро Порошенко в ході виступу на засіданні Ради регіонального розвитку, який транслював телеканал "112 Україна".
Порошенко очікує, що рівень інфляції в 2017 році складе до 10%.
Нагадаємо, Порошенко, говорячи про захоплення українських компаній в ОРДЛО, заявив, що вартість відібраних активів дорівнює мільярдам доларів.
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20 03 2017 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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