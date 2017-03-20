Через війну на сході Україна втратила до 20% індустріального потенціалу, - Порошенко

Порошенко очікує, що рівень інфляції в 2017 році складе до 10%

Україна із-за бойових дій на Донбасі втратила до 20% індустріального потенціалу.

"Промисловість найбільше постраждала від війни, адже втрачено до 20% індустріального потенціалу країни. Втім, промисловий ріст припинився ще за 3 роки до агресії в 2011 році і я поки не знаю, ми остаточно перевернули на позитив цю багаторічну негативну тенденцію", - заявив Президент України Петро Порошенко в ході виступу на засіданні Ради регіонального розвитку, який транслював телеканал "112 Україна".

Порошенко очікує, що рівень інфляції в 2017 році складе до 10%.

Нагадаємо, Порошенко, говорячи про захоплення українських компаній в ОРДЛО, заявив, що вартість відібраних активів дорівнює мільярдам доларів.