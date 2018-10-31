Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух

Перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00

У зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада у Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що завтра, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

Там зазначили, що перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00.

Управління навело перелік автошляхів. Це:

- Хрещатик;

- Інститутська;

- Володимирський узвіз;

- Європейська площа;

- Михайла Грушевського;

- Шовковична;

- Михайлівська;

- Володимирська;

- Велика Житомирська;

- проспект Миколи Бажана;

- Набережне шосе;

- Паркова дорога.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ у четвер 1 листопада і обговорить з президентом України Петром Порошенком у тому числі мінські домовленості.