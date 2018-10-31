Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух
"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що завтра, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.
Там зазначили, що перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00.
Управління навело перелік автошляхів. Це:
- Хрещатик;
- Інститутська;
- Володимирський узвіз;
- Європейська площа;
- Михайла Грушевського;
- Шовковична;
- Михайлівська;
- Володимирська;
- Велика Житомирська;
- проспект Миколи Бажана;
- Набережне шосе;
- Паркова дорога.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ у четвер 1 листопада і обговорить з президентом України Петром Порошенком у тому числі мінські домовленості.
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