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Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух

Перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00
У зв'язку з візитом до України канцлера Німеччини Ангели Меркель 1 листопада у Києві збираються обмежити рух транспорту кількома вулицями.
Через візит Меркель у центрі Києва обмежать рух Фото: ukrinform.ua

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що завтра, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку з візитом федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

Там зазначили, що перекрити дороги можуть з 11:00 до 20:00.

Управління навело перелік автошляхів. Це:

- Хрещатик;

- Інститутська;

- Володимирський узвіз;

- Європейська площа;

- Михайла Грушевського;

- Шовковична;

- Михайлівська;

- Володимирська;

- Велика Житомирська;

- проспект Миколи Бажана;

- Набережне шосе;

- Паркова дорога.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ у четвер 1 листопада і обговорить з президентом України Петром Порошенком у тому числі мінські домовленості.

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31 10 2018 18:18
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