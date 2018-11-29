Через воєнний стан скасували місцеві вибори в 10 областях
Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
ЦВК вказав, що вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.
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Нагадаємо, що в понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
у Міноборони запевнили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.
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