Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Через воєнний стан скасували місцеві вибори в 10 областях

Вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану
Центральна виборча комісія 29 листопада ухвалила рішення щодо скасування виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України, в яких введено воєнний стан.
Через воєнний стан скасували місцеві вибори в 10 областях Фото: google.com

Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

ЦВК вказав, що вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.

Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, що в понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

у Міноборони запевнили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2018 18:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Борис Патон святкує 100-річчя

Борис Патон святкує 100-річчя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.