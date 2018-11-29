Через воєнний стан скасували місцеві вибори в 10 областях

Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

ЦВК вказав, що вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.

Нагадаємо, що в понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

у Міноборони запевнили, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.