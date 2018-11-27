Через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі, - Омелян
"Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України", - заявив він у вівторок, під час розширеної наради із керівниками "Укрзалізниці", "Укравтодору", Адміністрації морських портів України, Державіаслужби, Украероруху, морських портів, представниками структурних підрозділів Міністерства інфраструктури, передає прес-служба відомства.
"Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування", - додав очільник Мінінфраструктури.
Крім того Омелян доручив Державному секретарю Міністерства Андрію Галущаку створити Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану.
"Ми працюємо в штатному режимі. Ніякої паніки немає. Всі дії виважені і скоординовані. Готовність до захисту об’єктів інфраструктури та оборони держави найвища", - сказав міністр.
"В ситуації, яка склалася, для нас немає нічого нового – кожне друге покоління українців боронить свою землю від північних сусідів. Тож спокійно працюємо, але перебуваючи у найвищій ступені готовності", - наголосив Омелян.
За його словами, планується за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні.
"В кожного напоготові повинен бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога", - зазначив він.
Найближчим часом будуть проведені польові військові навчання з метою злагодження та відпрацювання координації, де візьмуть участь представники центральних органів державної влади, керівники і працівники підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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