Через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі, - Омелян

Омелян доручив посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у зв’язку із введенням воєнного стану у 10 областях, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури.

"Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України", - заявив він у вівторок, під час розширеної наради із керівниками "Укрзалізниці", "Укравтодору", Адміністрації морських портів України, Державіаслужби, Украероруху, морських портів, представниками структурних підрозділів Міністерства інфраструктури, передає прес-служба відомства.

"Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування", - додав очільник Мінінфраструктури.

Крім того Омелян доручив Державному секретарю Міністерства Андрію Галущаку створити Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану.

"Ми працюємо в штатному режимі. Ніякої паніки немає. Всі дії виважені і скоординовані. Готовність до захисту об’єктів інфраструктури та оборони держави найвища", - сказав міністр.

"В ситуації, яка склалася, для нас немає нічого нового – кожне друге покоління українців боронить свою землю від північних сусідів. Тож спокійно працюємо, але перебуваючи у найвищій ступені готовності", - наголосив Омелян.

За його словами, планується за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні.

"В кожного напоготові повинен бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога", - зазначив він.

Найближчим часом будуть проведені польові військові навчання з метою злагодження та відпрацювання координації, де візьмуть участь представники центральних органів державної влади, керівники і працівники підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури.