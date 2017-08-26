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Через вибух на Донеччині постраждали дві жінки

Українські військові надали постраждалим першу медичну допомогу на місці події
Дві жінки похилого віку зазнали поранень в результаті вибуху в лісі Донецької області.
Через вибух на Донеччині постраждали дві жінки Фото: 1news.zp.ua

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо подій на Донбасі станом на 24 серпня.

Цю інформацію спостерігачі отримали від медпрацівників лікарні Волновахи, які розповіли про поранення 60-річної жінки з Донецька і 56-річної жительки окупованого Харцизька.

Вони зазнали поранень через вибуховий пристрій, що спрацював поблизу блокпоста ЗСУ неподалік селища Березове.

Інцидент стався, коли жінки їхали в підконтрольні уряду райони на автобусі та зайшли в лісопосадку поблизу блокпоста.

"Там 56-річна жінка зачепила вибуховий пристрій, від вибуху якого вона отримала осколкові поранення ніг, тулуба, рук і голови. Друга жінка в той час перебувала на відстані близько 20 м від місця вибуху і отримала осколкові поранення лівої гомілки", - розповіли в ОБСЄ.

Зазначається, що українські військові надали постраждалим першу медичну допомогу на місці події, а потім карета швидкої допомоги доставила їх до лікарні. Наразі стан обох жінок задовільний.

Нагадаємо, минулого тижня у селищі Тепле у Станично-Луганському районі Луганської області на подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний підліток. Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні у м. Лисичанську (мінно-вибухова травма живота, ампутація верхніх кінцівок).

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26 08 2017 14:31
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